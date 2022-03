"Conoscere i fondi", diretta YouTube (alle 10) per 2500 studenti

Alle 10, nella terza ora di lezione, prende il via la seconda puntata di “Investire sui giovani”, il talk show di educazione finanziaria in diretta esclusiva sul canale YouTube per i soli 2500 studenti di scuola secondaria superiore, per un totale di 30 licei di 5 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Molise) coinvolte. La puntata è dedicata al tema “Conoscere i fondi – Guida agli strumenti del risparmio gestito” ed è realizzata da Economy Group in collaborazione con Banca Aletti, la private bank e centro d'investimento del Gruppo Banco BPM. Alla trasmissione condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, parteciperanno in veste di ospiti due esperti come Filippo Zafferoni, consulenza e active advisory di Banca Aletti e Gianfranco Ursino, giornalista de il Sole 24 Ore e responsabile di Plus24.