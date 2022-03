La puntata di oggi alle 12 di Largo ai Consulenti, il video magazine realizzato da Investire in collaborazione con Anasf, sarà dedicata a “Il ritorno di ConsulenTia”, la manifestazione svolta a partire dl 2014 e sospesa per l’emergenza pandemica nel 2021. Un ritorno importante e “in presenza” per tutto il mondo dei consulenti finanziari che torna a incontrarsi a Roma dal 6 all’aprile, sia per dialogare sul difficile contesto della professione (la guerra tra Russia e Ucraina, l’iper-inflazione e l’alta volatilità sui mercati) che per assistere ai tanti momenti di dibattito e di formazione in agenda. L’appuntamento nella Capitale, nella tradizionale cornice dell’Auditorium Parco della Musica, è fondamentale per il settore per diverse ragioni. Ne parliamo in questa terza puntata del 2022, nella trasmissione condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, con Luigi Conte, presidente di Anasf, con Antonello Starace, responsabile dell’area marketing, comunicazione e sviluppo associativo, e con Stefania Di Bartolomeo, fondatrice e ceo di Physis Investiment, una fintech operante nel campo degli investimenti sostenibili. Era presente in collegamento anche Sergio Luciano, direttore di Investire.