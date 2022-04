Azimut libera impresa Sgr e Hld acquistano C.B.G. acciai

Azimut Libera Impresa SGR, per conto dei fondi di Private Equity Azimut Demos 1 e AZ ELTIF - Ophelia, ha siglato insieme al gruppo di investimento lussemburghese HLD Group, che investe con una quota di minoranza, un accordo vincolante per l’acquisto dell’80% di C.B.G. Acciai S.p.A., da Xenon Private Equity VII e dalla famiglia Filippini Fantoni, la quale reinveste con una quota di minoranza.

Il Gruppo C.B.G. Acciai, fondato nel 1966, occupa una posizione di leadership nella lavorazione, trasformazione e commercio di lame in acciaio: per stampa imballaggi flessibili, legno, carne, pietra e, di recente, è entrato nel settore del riciclaggio dei rifiuti.

C.B.G. Acciai, con sede a Caronno Pertusella (Varese), ad oggi controlla undici società oltre alla capogruppo e si è espanso progressivamente negli anni, sia grazie ad una solida crescita organica anche durante la pandemia, sia a una mirata strategia di acquisizioni. L’attività produttiva è svolta tramite nove impianti a elevato livello di automazione e i suoi prodotti vengono distribuiti a livello globale in più di 100 Paesi (il 70% delle vendite è generato al di fuori del mercato domestico). Il Gruppo ha chiuso il 2021 con un volume di affari pro-forma pari a 50 milioni di euro e con un EBITDA di circa 15 milioni di euro.

L’Operazione ha l’obiettivo di supportare il gruppo C.B.G. Acciai nel proprio percorso di crescita a livello nazionale e internazionale tramite acquisizioni di ulteriori realtà di eccellenza in linea con il percorso già intrapreso dal management negli ultimi anni.

L’Amministratore Delegato di C.B.G. Acciai, Uberto Filippini Fantoni, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di portare avanti il percorso di sviluppo e crescita di C.B.G. Acciai che negli ultimi anni ha consolidato sempre di più la propria posizione nel mondo delle lame di alta precisione. Riteniamo ALI e HLD i partner ideali per supportare il percorso di crescita che vogliamo effettuare sia per linee interne sia attraverso mirate acquisizioni in Italia e all’estero”.

Marco Belletti, Amministratore Delegato di Azimut Libera Impresa, ha commentato: “L’investimento in C.B.G. Acciai, realizzato tramite i due fondi Demos 1 e Ophelia, segna un altro passo importante nella strada intrapresa da Azimut Libera Impresa dedicata agli investimenti in economia reale per i clienti del gruppo Azimut. C.B.G. Acciai si aggiunge al portafoglio di partecipazioni di Azimut Libera Impresa ampliando la diversificazione per settore industriale. Siamo felici di poter supportare il gruppo C.B.G. Acciai nella prossima fase di crescita”.

Marco Bernardi, partner di Azimut Libera Impresa, ha commentato: “Il gruppo C.B.G. Acciai è una eccellenza italiana nella lavorazione, trasformazione e commercio degli acciai, con particolare riferimento alla produzione di lame per seghe a nastro di ogni tipo. Diversificata sia a livello di prodotto - 5 verticali (stampa imballaggi flessibili, legno, carne, pietra e riciclo) che geografico – esporta per circa il 70% del fatturato in più 100 paesi. Siamo lieti di affiancarci, insieme ad HLD, all’imprenditore Uberto Filippini Fantoni nella prossima fase di crescita del gruppo, con l’obiettivo di continuare la strategia di crescita per linee esterne sia in Italia che all’estero. Un ringraziamento particolare al CFO Federico Scalaberni per la preziosa regia dell’operazione”.

Alessandro Papetti, Partner di HLD, ha aggiunto: “C.B.G. rappresenta una interessante opportunità di investimento in linea con le nostre strategie di sviluppo in Italia, su un’azienda leader e con grande potenziale di espansione internazionale. Insieme ad ALI e Uberto Filippini abbiamo da subito condiviso con grande facilità vedute ed obbiettivi strategici ambiziosi, ai quali ci dedicheremo insieme con grande energia”.

Il coordinamento dell’operazione è stato eseguito da Federico Scalaberni, in qualità di CFO del gruppo C.B.G. Acciai.

Azimut Libera Impresa SGR ha condotto l’investimento con il proprio team composto da Marco Belletti (Amministratore Delegato) Marco Bernardi (Partner), Matteo Provezza (Investment Manager), Ilaria Lancia (Associate).

HLD ha collaborato con il proprio team composto da Alessandro Papetti (Partner), Davide Vitrani (Associate Director), Guglielmo Cucchiara (Associate).

Azimut Libera Impresa Sgr e HLD sono stati assistiti da: Studio Legale Giovannelli e Associati (advisor legale), MN Tax & Legal (advisor legale); Oliver Wyman (advisor di business); Alvarez and Marsal (financial due diligence); Spada Partners (tax due diligence) e ERM (due diligence ambientale); studio Lazzati Rizzi (strutturazione operazione); lo Studio PEA Commercialisti con Fabrizio Pea (advisor M&A); Essentia (debt advisor) e Studio Legale Giovannelli e Associati (advisor legale per il finanziamento).

Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Banco BPM hanno agito in qualità di banche finanziatrici, assistite da Dentons in qualità di advisor legale.

Per Xenon Private Equity VII l’operazione è stata seguita da Franco Prestigiacomo (CEO) e Francesco Banfi.

Per i venditori l’operazione è stata seguita da Pavia e Ansaldo e Chiomenti in qualità di advisor legali.