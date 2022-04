Fineco ingaggia Cecchinato in Veneto. Va a rafforzare il team di Corali

Cresce la rete di Fineco nel nord est, con un nuovo ingresso nel team del group manager Stefano Bardin all’interno della struttura guidata dall’area manager Ottavio Corali. Si tratta di Daniele Cecchinato, professionista dalla consolidata carriera nell’ambito della consulenza finanziaria. Il suo percorso inizia nel 1992 in Finanza Europa Sim, per poi approdare nel 2001 in Banca Mediolanum, dove trascorre i successivi cinque anni. Nell’agosto 2006 entra in Axa Sim, oggi Banca Widiba, realtà in cui trascorre oltre dieci anni prima di entrare, infine, in IWBank. Oggi Cecchinato ha scelto il modello Fineco e opererà nel Fineco Center di Dolo.

“Puntiamo molto su professionisti brillanti come Daniele, che arrivano nella nostra squadra con un bagaglio di esperienze già importante e l’entusiasmo di continuare il proprio percorso in una realtà innovativa e tecnologica come Fineco. A loro offriamo un modello di consulenza realmente in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, e di permettere loro di raggiungere nuovi importanti obiettivi” commenta Ottavio Corali.

La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.800 professionisti.