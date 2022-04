L'Ocf sospende un consulente finanziario per 6 mesi

M. D.G. è stata sospesa per sei mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram. Si legge tra l’altro nella delibera che la consulente, a proposito di diversi bonifici effettuati tra clienti, ha affermato: “I movimenti sopra citati sono stati fatti esclusivamente per andare in aiuto ad altri clienti in difficoltà, senza interesse da parte [della consulente] se non quello di aiutare e conservare i clienti stessi, [...]. È stato stupido, lo riconosco e tornassi indietro non lo rifarei, non ci sono comunque altre ragioni”.