Lloyd’s e Schroders Solutions, partnership per una piattaforma di investimento

Lloyd’s of London, marketplace leader a livello mondiale per le soluzioni contro i rischi commerciali, societari e specializzati, ha annunciato la nomina di Schroders Solutions, che gestisce 150 miliardi di sterline di asset a livello globale per conto di compagnie assicurative, come partner per una nuova piattaforma di investimento. La piattaforma rappresenta un significativo passo avanti verso il miglioramento della competitività di Lloyd’s, in quanto rende più semplice generare rendimenti di investimento attraenti aggiustati per il rischio sul capitale detenuto da Lloyd’s. Si tratta di un’estensione della partnership di lunga data tra Schroders e Lloyd’s.

La nuova piattaforma permetterà agli investitori sul mercato dei Lloyd’s di avere accesso a una vasta gamma di opportunità di investimento, compresi i private asset. Grazie al consolidamento dei fondi di investimento sotto un unico ombrello, gli operatori potranno beneficiare di economie di scala collettive e di costi più contenuti.

La piattaforma consisterà in una serie di fondi selezionati in diverse asset class, che saranno resi disponibili agli investitori di Lloyd's, i quali potranno scegliere liberamente come investire e allocarli. Per ciascuno di questi fondi saranno selezionati gestori terzi, con l’assistenza dell'architettura aperta di Schroders Solutions, che creerà offerte su misura, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli investitori.

Il Lloyd's Central Fund rivestirà il ruolo di co-investitore e fungerà da catalizzatore per lanciare i fondi e renderli disponibili sul mercato, migliorando allo stesso tempo il profilo rischio-rendimento del Central Fund. La nuova piattaforma aiuterà a raggiungere gli obiettivi net zero individuali e i criteri ESG saranno un elemento chiave per i fondi presenti in piattaforma, consentendo a Lloyd's di accrescere il proprio impatto complessivo.

Burkhard Keese, Chief Financial Officer e Chief Operating Officer di Lloyd's, ha affermato: "In Lloyd's puntiamo a una crescita che sia profittevole e sostenibile e per tale motivo abbiamo creato una nuova piattaforma che renda più facile agli investitori l'accesso e il co-investimento sul mercato. Chi aderirà alla piattaforma potrà beneficiare di maggiori economie di scala e competenze, oltre alla possibilità di dare priorità agli investimenti green e socialmente responsabili nel nostro mercato. Si tratta quindi di un progetto pensato per il lungo termine con una visione prospettica di crescita".

Peter Harrison, Group Chief Executive, Schroders, ha commentato: “Abbiamo dedicato molta attenzione allo sviluppo delle competenze in ambito private asset e solutions. Questa è una nomina storica per Schroders, a testimonianza di come le nostre competenze possano contribuire a rispondere alle complesse esigenze di investimento dei clienti. Riunire oltre 500 anni di esperienza ed expertise negli investimenti e nel mercato assicurativo crea una relazione unica e innovativa, focalizzata sulle necessità di investimento peculiari di Lloyds e delle sue affiliate”.

Eleanor Bucks, Chief Investment Officer, Lloyd’s, ha affermato: “Poter annunciare la nomina di Schroders Solutions in qualità di partner per la nostra nuova piattaforma di investimento è entusiasmante. I benefici saranno molteplici per ogni singolo investitore. Per alcuni, sarà l’accesso a strategie come i private asset, mentre per altri il vantaggio consisterà in un processo decisionale più agevole, reso possibile grazie a strategie su misura e una selezione dei manager migliori tramite il partner di investimento. Non vediamo l'ora di instaurare un buon dialogo con gli operatori di mercato e con Schroders Solutions con l’avvio della piattaforma, e di dare il benvenuto a nuovi fondi nel corso del 2022".

James Barham, Executive Chairman, Schroders Solutions, ha commentato: “Siamo lieti di aver concluso un processo di selezione così intenso, ma la parte più difficile inizia ora. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team, ascoltando con attenzione le loro necessità e i loro requisiti. Ora possiamo collaborare alla creazione di una piattaforma su misura che offrirà efficienza ed economie di scala a tutti gli investitori. La piattaforma consentirà l’accesso all’architettura aperta di Schroders Solutions e alle nostre competenze in rapida crescita in asset class come immobiliare, debito infrastrutturale, private equity e private debt. Gli investitori beneficeranno anche del nostro approccio alla sostenibilità e ai criteri ESG, basato sui dati, che mira ad aiutare i clienti nel loro percorso verso il ‘Net Zero’”.