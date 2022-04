Assoreti: a febbraio prosegue la corsa delle reti

Prosegue la corsa delle reti che mettono a segno un incremento della raccolta del 40,5% rispetto al già brillante mese di gennaio.

Secondo i dati rilevati da Assoreti a febbraio, la raccolta netta è stata di circa 5,4 miliardi di euro con un aumento del 18,2% anno su anno.

Il 72,7% dei volumi di raccolta coinvolge la componente finanziaria, assicurativa e previdenziale del portafoglio con risultati quasi raddoppiati rispetto a gennaio e in crescita del 6,8% anno su anno.

Nel confronto con il primo mese dell’anno, gli investimenti netti realizzati sulla componente gestita aumentano del 45,4% e raggiungono 2,4 miliardi di euro (in calo però del 32,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), mentre i volumi di raccolta sugli strumenti finanziari amministrati, pari a 1,5 miliardi, crescono significativamente sia in termini congiunturali (309 milioni a gennaio), sia in termini tendenziali (114 milioni a febbraio 2021).

Il flusso netto di liquidità destinato a conti correnti e depositi è positivo per 1,5 miliardi con una contrazione del 21,2% rispetto al mese precedente e un incremento del 64,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nei primi due mesi la raccolta ha raggiunto, così, i 9,2 miliardi, valore superiore del 10,8% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021.

“Stiamo navigando in un periodo molto complesso. Mentre pensavamo di poter lasciare alle spalle l’emergenza sanitaria, la situazione geopolitica mette tutti nuovamente alla prova”, dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti. “I dati di febbraio offrono per il settore una lettura duplice della solidità del modello delle reti: da un lato, la capacità dei consulenti finanziari delle nostre associate di seguire con competenza e sensibilità i propri clienti in un momento di grande tensione; dall’altro, la maggiore consapevolezza dei risparmiatori della necessità di avvalersi, specialmente in fasi insidiose, di un servizio di consulenza qualificato che miri ad una protezione attiva dei risparmi nella prospettiva di creare valore”.

Risparmio gestito

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento determina volumi di raccolta netta per 718 milioni di euro, valore più che decuplicato rispetto a gennaio, ma in contrazione del 38,8% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti continuano a privilegiare gli Oicr aperti di diritto estero, con sottoscrizioni nette per 738 milioni; bilancio positivo anche per i fondi chiusi mobiliari (79 milioni) mentre il saldo è negativo sui fondi aperti italiani che registrano un calo pari a 99 milioni. Nel complesso si conferma la decisa concentrazione degli investimenti sulla componente azionaria degli Oicr aperti (985 milioni). Il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, raggiunge, pertanto, 2 miliardi di euro, risultando pari al 51,2% dei volumi totali dell’industria (3,9 miliardi); l’apporto da inizio anno sale, così, a 3,5 miliardi e rappresenta il 38,6% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema fondi (9,2 miliardi).

Il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 567 milioni (con un incremento del 50,8% rispetto al mese precedente e in calo del 13,8% rispetto al 2021); le scelte di investimento tornano a coinvolgere le Gpm (209 milioni).

I versamenti netti realizzati su polizze assicurative e prodotti previdenziali ammontano, nel complesso, a 1,1 miliardi di euro (in calo dell’8% rispetto al mese precedente e del 34,7% rispetto al 2021); si conferma l’orientamento all’investimento in unit linked (469 milioni) e polizze multiramo (510 milioni).

Risparmio amministrato

I risultati di raccolta realizzati sulla componente finanziaria del comparto coinvolgono tutte le principali tipologie di strumento; in particolare il saldo delle movimentazioni è positivo sui certificate (361 milioni), sui titoli di Stato (332 milioni) e sulle azioni (276 milioni).