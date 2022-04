Casa, prezzi dell’usato in lieve calo nel primo trimestre

Dopo la corsa dello scorso anno, il mercato residenziale rallenta per effetto dell'incertezza economica. Il primo trimestre ha visto i valori delle abitazioni Italia in lieve calo (-0,3% rispetto al precedente trimestre), con una media di 1.687 euro al metro quadro. Lo afferma l’ufficio studi del portale immobiliare idealista che registra valori in calo dell’1,8% su base annuale.

“Dopo un anno a tutta velocità per il mattone, con livelli di compravendite mai visti dal 2008, si iniziano ad avvertire segnali di rallentamento del mercato in questi primi mesi del 2022", sottolinea Vincenzo de Tommaso, Responsabile del Centro Studi di Idealista. "Nonostante ciò, i prezzi si sono mantenuti stabili nel primo trimestre e nelle aree in cui la domanda è più attiva si registrano ancora incrementi di prezzo significativi, mentre aumenta il numero di mercati in calo per le difficoltà di assorbimento dell'offerta. In un contesto come quello attuale è possibile che questo trend continui nei prossimi mesi perché l’ondata inflazionistica potrebbe rendere più difficile la finanziabilità delle operazioni colpendo soprattutto il mercato di sostituzione. Allo stesso tempo ci potrebbe essere un aumento degli investimenti in abitazioni come bene rifugio".

L’andamento nei capoluoghi…

L’andamento generale dei prezzi ha visto una tendenza piuttosto contrastata nelle principali città italiane, con 57 dei 107 capoluoghi analizzati in terreno positivo contro 49 che hanno ottenuto performance negative; Reggio Calabria è l’unica a non aver subito variazioni nell’ultimo trimestre. I maggiori incrementi riguardano Campobasso (8,1%), Trieste (7,2%) e Cremona (6,4%).

Al contrario, a registrare le riduzioni più significative sono Vibo Valentia (-12,2 %), Isernia (-6,2%) e Genova (-5,7%).

Nei grandi mercati cittadini, molti dei quali avevano toccando un picco del tasso di crescita nel corso dell’ultimo anno, i prezzi tendono a oscillare: se Palermo (1,4%) e Torino (0,6%) fanno registrare ancora performance positive sul trimestre, Roma (-0,1%), Venezia (-0,2%) e Napoli (-0,7%) rallentano, mentre Milano (-2,7%) segna una netta inversione di tendenza.

Se si guarda alla classifica dei valori, Venezia (4.378 euro/mq) resta in cima davanti a Bolzano (4.016 euro/mq), che precede Milano (3.974 euro/mq) e Firenze (3.877 euro/mq). Anche Bologna (3.097 euro/mq) si posiziona sopra i 3mila euro di media. Dei 67 capoluoghi con prezzi sotto la media nazionale, il primo è Brescia con 1.681euro, l’ultimo è Biella con solo 691 euro al metro quadro.

… e nelle regioni

Nei mesi invernali i prezzi sono aumentati in 12 regioni su 20 con l’incremento maggiore in Valle d’Aosta, dove le aspettative dei proprietari sono cresciute del 5,5%. A seguire Marche (3,2%), Molise (3%), Friuli-Venezia Giulia (2,7%) e Umbria (2,6%). Il resto delle regioni segnano rialzi inferiori: si va dall’1,4% della Toscana allo 0,3% di Piemonte ed Emilia-Romagna.

All’opposto, la serie di ribassi è trainata dal Lazio (-2,1%), davanti a Trentino-Alto Adige (-1,8%) e Lombardia (-1,6%). Nel resto delle regioni i cali sono stati nettamente più contenuti: si va dallo 0,9% della Sicilia allo 0,1% del Veneto.

La Valle d’Aosta (2.561 euro/mq) è la regione italiana con i prezzi più elevati, seguita da Trentino-Alto Adige (2.533 euro/mq), Liguria (2.400 euro/mq) e Toscana (2.276 euro/mq). Anche Lazio (1.958 euro/mq) e Lombardia (1.732 euro/mq) evidenziano valori leggermente al di sopra della media nazionale di 1.687 euro al metro quadro, sotto la quale si collocano le restanti 14 regioni italiane, con prezzi compresi tra i 1.660 euro dell’Emilia-Romagna e gli 845 euro della Calabria.