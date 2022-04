Fondo pensione agenti: avanzo record nel 2021

Il Fondo Pensione Agenti, strumento per la previdenza complementare degli agenti di assicurazione, presenta per il quinto anno consecutivo un bilancio ampiamente positivo: l’avanzo tecnico calcolato al termine del 2021 ammonta infatti a 195,6 milioni di euro, con un incremento di oltre 50 milioni rispetto quello registrato nel 2020.

Si tratta di un risultato importante per il fondo che, in passato, ha attraversato un periodo di commissariamento disposto dall’Organo di vigilanza, a seguito del disavanzo emerso con l’applicazione dei nuovi criteri di redazione del bilancio.

Sotto la guida dell’avvocato Francesco Libutti, che ha assunto la presidenza cinque anni fa, al termine del periodo di commissariamento, il fondo ha realizzato anno dopo anno risultati positivi sempre crescenti, nonostante l’impatto della pandemia sui mercati finanziari. Dai 46 milioni di euro di avanzo tecnico post commissariamento si è passati ai 63 milioni del 2016, ai 91 del 2017, ai 129 del 2018, ai 160 del 2019, ai 140 del 2020 fino a sfiorare i 196 milioni dell’ultimo bilancio.

In poco più di cinque anni Libutti ha saputo rinnovare profondamente la struttura operativa del fondo, con l’inserimento di nuove professionalità e il potenziamento di tutti i presidi di gestione e controllo necessari al raggiungimento di una situazione di stabilità. Ad oggi il patrimonio gestito supera il miliardo e duecento milioni di euro.

Date tali condizioni di solidità del bilancio, il cda, a conclusione del suo secondo mandato, ha deciso di proporre all’assemblea dei delegati l’approvazione di un piano di redistribuzione di una parte dell’avanzo tecnico (circa 70 milioni di euro), sotto forma di incremento delle prestazioni erogate dal fondo agli iscritti.

Tale decisione rappresenta la risposta alle istanze dei pensionati e dei contribuenti attivi che avevano subito un notevole ridimensionamento delle prestazioni a seguito dell’applicazione del piano di riequilibrio disposto dal commissario straordinario nel 2016.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, che non soltanto premia la lungimiranza e la strategia del mio consiglio di amministrazione, ma anche l’impegno di tutta la struttura della gestione finanziaria e degli uffici del fondo, che hanno lavorato con professionalità e passione per il raggiungimento di un obiettivo elevato e per nulla scontato”, ha sottolineato il presidente del fondo, Francesco Libutti.