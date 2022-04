Nuova sede milanese per Hsbc

A partire dal mese di settembre la sede italiana di Hsbc sarà collocata all’interno del palazzo “ The Medelan”, il progetto di ristrutturazione più atteso nel cuore del centro storico di Milano

HSBC ha firmato il contratto di leasing con DeaCapital Real Estate Sgr S.p.A. – Broggi Fund per l’affitto dei nuovi uffici in Via S. Protaso.

La sede del Gruppo vede una distribuzione degli spazi su due piani del palazzo. In linea con la strategia globale della banca ribattezzata "The Future of Work", i nuovi uffici consentiranno al team l’accesso facilitato al lavoro ibrido basato sulla collaborazione sia nei luoghi fisici, sia in quelli virtuali.

Nella progettazione, grande attenzione è stata data alla tecnologia e tutti quegli elementi che permettono un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata.

“La transizione verso una strategia di lavoro ibrido è stata significativamente accelerata dalla pandemia. I nostri nuovi uffici e il modo in cui potremo viverli ci daranno più opportunità di lavorare in modo trasversale al business, alle funzioni e ai team di supporto con l’obiettivo centrale di supportare i nostri clienti. Allo stesso tempo, la commistione con l’approccio ibrido darà a tutti l’opportunità di curare maggiormente gli aspetti della vita privata che il lavoro a distanza ci ha permesso di apprezzare. Crediamo fermamente che un giusto bilanciamento tra vita lavorativa e privata possa supportare la crescita di tutti i nostri colleghi e dei team” ha commentato Gerd Pircher, CEO di Hsbc Italia.

Il trasferimento presso i nuovi uffici avverrà nel mese di settembre 2022.