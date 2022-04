Ocf, radiato un consulente finanziario

Con Delibera n. 1876 il Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico ha radiato un ex consulente finanziario della rete Fineco originario di Novara.

Il Comitato ha contestato al consulente abilitato all’offerta fuori sede, la violazione di diverse disposizioni del Regolamento Intermediari tra cui:

- l’aver ecceduto i limiti dell’incarico conferito dall’intermediario, avendo garantito al cliente il rimborso delle eventuali perdite che fossero derivate dall’investimento;

- non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario e, in particolare, per avere: consigliato ed eseguito operazioni d’investimento per il perseguimento di un proprio interesse personale, in contrasto con quello dei clienti; perfezionato operazioni in assenza della relativa formale e preventiva autorizzazione da parte dei clienti; violato le procedure dell’intermediario e aver ricevuto dal cliente forme di finanziamento o compenso.

Come si legge nel testo del provvedimento: “Tali condotte ( … ) risultano, peraltro, nella fattispecie ulteriormente aggravate dalla sussistenza di una recidiva, per essere il consulente già incorso in gravi violazioni del Regolamento Intermediari, in particolare, per avere fornito alla clientela informazioni nonché documenti non rispondenti al vero e ricevuto modulistica prefirmata in bianco”.