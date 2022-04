Accordo di distribuzione tra Banca Widiba e Candriam

Banca Widiba amplia la sua offerta di prodotti finanziari attraverso una partnership con Candriam, gestore globale multi-asset con focus su investimenti sostenibili e responsabili. Grazie all’accordo di distribuzione, la Banca metterà a disposizione dei propri professionisti e dei clienti una nuova gamma di soluzioni negoziabili sul mercato italiano focalizzate sugli investimenti in ambito Esg.

La partnership con Candriam, pioniere nel settore degli investimenti sostenibili, riguarda l’integrazione di un centinaio di soluzioni diversificate in obbligazioni, azioni, strategie di performance assoluta, asset allocation avanzata e attività illiquide. Con il 67% delle Aum totali in linea con i criteri Esg, l’offerta rientra nel più ampio piano di Banca Widiba orientato al perseguimento di strategie sostenibili.

A seguito dell’accordo, I consulenti finanziari potranno partecipare a moduli specifici della Candriam Academy in materia d’investimento sostenibile e responsabile, che andranno affiancarsi ai percorsi di formazione già forniti da Banca Widiba.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare oggi la partnership con Candriam, un player riconosciuto a livello globale per le soluzioni di investimento legati alle tematiche Esg”, commenta Luigi Provenza, chief commercial officer investment & wealth management di Banca Widiba. “L’attenzione alla responsabilità e alla sostenibilità, insieme alla comprovata e all’elevata qualità dell’offerta, oltre all’importanza che riveste la formazione, sono valori che contraddistinguono Candriam e che condividiamo come Banca. Grazie all’accordo siglato possiamo proporre ai nostri clienti e ai nostri professionisti una gamma di nuove soluzioni finanziarie in larga maggioranza composta da fondi e opportunità di investimento classificati articolo 8 e articolo 9, a riprova dell’impegno massimo che come banca stiamo mettendo per contribuire attivamente a creare un futuro concretamente più sostenibile".