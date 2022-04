ConsulenTia 2022, dal 6 all’8 aprile a Roma

Torna dal 6 all’8 aprile, all’Auditorium Parco della Musica, ConsulenTia, il più grande appuntamento dedicato ai consulenti finanziari, organizzato dall’Anasf.

Giunta all’ottava edizione, ConsulenTia, che si terrà in presenza, ospiterà nell’area espositiva 53 partner, tra le principali società di gestione e le reti di intermediazione finanziaria, che si alterneranno sul palco per offrire ai partecipanti momenti di formazione e outlook sui mercati con approfondimenti sui temi di attualità.

Nell’arco delle tre giornate ecco i momenti in cui interverrà l’Associazione nazionale consulenti finanziari:

Mercoledì 6 aprile - dalle ore 14:30 alle ore 16:00

“Un’ora con… testimonianze di giovani eccellenze italiane”

Relatori: Beatrice Venezi, Direttore d’Orchestra, Paolo Taticchi, docente di strategia aziendale e sostenibilità, University College London.

Interviene Luigi Conte, presidente di Anasf, Moderano Andrea Cabrini, Direttore, Class Cnbc e Jole Saggese, Caporedattrice, Class Cnbc

Giovedì 7 aprile - 16:15/17:00

“Anasf e Confesercenti. La nuova intesa che valorizza il cf”

Relatori: Nico Gronchi, vicepresidente nazionale di Confesercenti

Antonello Starace, responsabile dell'area marketing, comunicazione e sviluppo associativo di Anasf

Venerdì 8 aprile - dalle ore 10:00 alle ore 12:30

“Convegno Anasf - Il valore della consulenza finanziaria nel sostegno al Pnrr”

Introduzione di Carlo Maria Pinardi, presidente di Analysis

Relatori: Luigi Conte, presidente, Anasf, Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti, Federico Freni, sottosegretario di Stato, ministero dell’Economia e delle Finanze, Luigi Marattin, presidente VI commissione Finanze, Camera dei Deputati, Alfonsino Mei, presidente della Fondazione Enasarco, Fiammetta Modena, 5 ª commissione Bilancio del Senato della Repubblica e Paolo Molesini, presidente di Assoreti

Interviene Lorenzo Alfieri, country head, Jp Morgan Asset Management, per la premiazione dei vincitori dell’ottava edizione borsa di studio Jp Morgan AM – Anasf in memoria di Aldo Vittorio Varenna

Venerdì 8 aprile - dalle ore 14:00 alle ore 16:00

“Seminario Anasf - La consulenza reale in un mondo virtuale" a cura di Sergio Sorgi, Fondatore di Progetica”

Il programma completo è disponibile sul sito dell’evento.