M&G Investments: Carrano è il deputy country head of Italy

M&G consolida le competenze del proprio team italiano con la nomina di Dario Carrano a deputy Ccountry head per l’Italia. Nel nuovo ruolo, Carrano riporterà a Andrea Orsi, country head of Italy & Greece, supportandolo nello sviluppo del business nel mercato. Sarà inoltre responsabile della gestione e della crescita della clientela discretionary di M&G, con particolare riferimento a fund selectors, fund buyers, portfolio manager e fondi di fondi.



Con oltre 18 anni di esperienza nel settore, Dario vanta una approfondita conoscenza del mercato distributivo italiano. In M&G dal 2013, dove ha ricoperto precedentemente il ruolo di sales director e head of discretionary clients, ha assunto in passato incarichi in Amundi.



Micaela Forelli, managing drector Europe at M&G Investments, ha commentato: "La nomina di Dario da continuità al nostro percorso di crescita in Italia, il secondo mercato più grande dopo UK per M&G, e contribuisce a rafforzare il nostro impegno nel rispondere efficacemente alle esigenze della clientela italiana, sotto la guida di Andrea Orsi.”



Andrea Orsi ha aggiunto: “Sono lieto di nominare Dario a deputy country head del nostro business in Italia. Le sue forti relazioni con la clientela aiuteranno i nostri partner distributivi a trovare le migliori opportunità di investimento all’interno della nostra gamma di strategie attive e di lungo termine.”



La nomina di Carrano si inserisce nel quadro del più ampio rafforzamento del team italiano di M&G, che oggi conta 34 persone, di cui 10 dedicate al segmento di clientela advisory e discretionary, 5 agli investitori istituzionali e 4 a clients service.



Entra nel team immobilare di Milano, guidato da Gabriele Inglese, associate director investment and asset management, M&G Real Estate, Federica Mordillo, con il ruolo di associate. Forte del background commerciale e tecnico, Federica si concentrerà principalmente sulle attività di Asset Management, così come sulla gestione di operazioni immobiliari di forward funding in Italia. In passato, Federica ha lavorato nel team di investimento globale di Generali Real Estate e presso il dipartimento di valutazione e consulenza di CBRE.



All’ingresso di Federica si accompagnano una serie di promozioni finalizzate a promuovere il talento all’interno dei team dedicati alla clientela istituzionale, discretionary e advisory di M&G.



· Francesca Piacentini, assume il ruolo di sales manager con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con i clienti istituzionali della casa;

· Alessandro Maienza è nominato business development manager per l’area discretionary;

· Sergio Cordua è nominato business development manager per l’area advisory;



Al 31 dicembre 2021, M&G plc gestisce un patrimonio pari a 440 miliardi di euro per conto di circa 5 milioni di clienti retail e più di 800 istituzionali a livello globale, combinando gestione patrimoniale e competenze assicurative per offrire un’ampia gamma di soluzioni di investimento.