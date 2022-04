Da Azimut evento digitale a supporto delle imprese

Azimut organizza per oggi 6 aprile e domani 7 aprile “Ali Virtual Expo”, un evento completamente digitale che illustra come l’innovazione finanziaria possa fornire supporto alle Pmi.

Dopo gli eventi organizzati dal gruppo nel 2014 e nel 2019, che si sono distinti per la forte valenza economico-sociale e per aver avvicinato il risparmio privato al mondo delle imprese, “Ali Virtual Expo” è l’occasione per confrontarsi sulle complessità dell’attuale situazione economica, scoprire le soluzioni alternative ai canali finanziari tradizionali adatte alle diverse aziende e approfondire le soluzioni per investire in economia reale.

L’evento, totalmente digitale e gratuito, si compone di due parti integrate tra loro.

La prima parte si basa su 30 conferenze che approfondiranno tematiche legate al credito alternativo ai canali tradizionali, all’equity come strumento di crescita e alle soluzioni fintech per la finanza d’impresa.

La seconda comprende 70 workshop e centinaia di one-to-one. I primi sono incontri allargati, in cui sponsor, partner e supporter di Ali Virtual Expo apriranno tavoli di lavoro specifici su prodotti e servizi, presentando i principali casi di successo. L’obiettivo è favorire il matching e il networking tra i diversi partecipanti, contribuendo a sviluppare un solido “sistema Italia”. Sarà possibile partecipare a queste iniziative registrandosi direttamente dalla sezione agenda workshop in piattaforma o presso i diversi stand virtuali dell’area exhibition. Gli incontri one-to-one sono realizzati per dare l’opportunità ai partecipanti di approfondire ulteriormente i temi affrontati durante le conferenze. Negli stand dell’area exhibition sarà possibile registrarsi e prenotare sessioni virtuali con diversi team di specialist.

L’intero evento sarà carbon neutral grazie alla collaborazione con Up2You. Tutte le emissioni di Co2 non riducibili prodotte dalla manifestazione saranno neutralizzate e quindi compensate con progetti certificati secondo i più alti standard internazionali, Verified Carbon Standard e Gold Standard. Grazie a un codice personale, tutti gli iscritti potranno partecipare attivamente a questa iniziativa scegliendo quale progetto di Up2You sostenere.