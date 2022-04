Fineco, la raccolta netta supera 1,2 miliardi

Nonostante un contesto di mercato difficile, cresce la raccolta netta e si allarga la base clienti di Fineco.

Nel mese di marzo la raccolta netta si è attestata oltre 1,2 miliardi di euro. La componente gestita registra flussi positivi per 329 milioni, la componente amministrata si attesta a 422 milioni, mentre la diretta è di 456 milioni. Nel primo trimestre la raccolta netta supera così 2,8 miliardi, di cui 930 milioni gestiti.

I ricavi del brokerage in marzo sono stimati a 22 milioni di euro, in un mese in cui la volatilità si è concentrata solo nei primi giorni. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 60 milioni.

“Anche marzo registra un dato molto positivo per la raccolta, confermando il trend molto deciso dei mesi precedenti nonostante un contesto particolarmente complesso”, ha dichiarato Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco. "Si tratta di un’ulteriore conferma che proprio nei momenti di maggiore incertezza Fineco rappresenta un punto di riferimento per i propri clienti, grazie al costante impegno dei nostri consulenti nell’affiancare i clienti e nel gestirne l’emotività. Sempre molto apprezzate le soluzioni innovative e diversificate create da Fineco asset management, in particolare quelle che consentono un accesso graduale ai mercati, perché in grado di contenere le oscillazioni tipiche di queste fasi stimolando i risparmiatori a investire nell’economia reale”.

Fineco asset management nel mese di marzo ha registrato circa 251 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per la famiglia dei fondi in delega Fam Series. La raccolta progressiva al 31 marzo 2022 è pari a 802 milioni per le classi retail (+8% anno su anno) e a 1,1 miliardi per quelle istituzionali (+157% a/a), portando le masse complessive a 25,5 miliardi: 15,2 miliardi nella componente retail (+33% a/a) e 10,2 miliardi in quella istituzionale (+59% a/a).

Il patrimonio totale è pari a 106,8 miliardi di euro, con una crescita dell’10% rispetto a marzo 2021. In particolare, le masse del private banking si attestano a 47,1 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto a 41,8 miliardi di marzo 2021.

I guided products & services registrano 321 milioni di raccolta a marzo, portando il totale da inizio anno a 843 milioni di euro. L’incidenza rispetto al totale Aum è salita al 76% rispetto al 74% di un anno fa.

Nel mese di febbraio sono stati acquisiti 9.182 nuovi clienti, per un totale di 1.444.710 clienti al 31 marzo.