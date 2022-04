Illimity: il mattone diventa digitale con Quimmo

Dopo aver puntato sulla digitalizzazione avanzata dei servizi finanziari, il gruppo illimity fa il bis con il mondo dell’intermediazione immobiliare.

Nasce così ufficialmente la proptech Quimmo che fa leva su un forte investimento in tecnologia, da parte del gruppo fondato da Corrado Passera, e dall’esperienza accumulata sul campo. L’intermediazione immobiliare rappresenta infatti una delle attività rilevanti di illimity che, solo nel 2021, ha generato 26 milioni di visite ai portali, 900 mila utenti registrati e oltre 2.000 immobili transati anche grazie alla presenza di 200 professionisti tra strutture centrali e territoriali.

Nei prossimi mesi la piattaforma punta a coprire, in maniera completa, non solo l’offerta legata al segmento giudiziale come fatto finora, ma anche i bisogni delle altre tipologie di venditori tra cui sviluppatori immobiliari, costruttori, fondi, banche, assicurazioni e famiglie.

Quimmo punta nel 2022 a volumi in forte crescita con 34 milioni di visite, 1,4 milioni di utenti registrati e più di 3000 immobili transati.

La piattaforma fornisce assistenza a chi vende e chi acquista in tutto l’iter, qualunque sia la modalità di vendita prevista, dall’asta telematica alla trattativa privata, e in qualsiasi fase, dalla scelta dell’immobile fino all’acquisto. Si tratta di un nuovo modello competitivo di prop-tech perché raccoglie in un solo luogo tutto ciò che serve per vendere e comprare l’immobile ricomponendo la frammentazione della molteplicità di agenti immobiliari, portali e servizi.

In un’unica piattaforma sarà infatti possibile non solo avere la visibilità dei grandi portali, l’assistenza delle agenzie immobiliari e processi di compravendita digitali guidati dai dati, ma anche scegliere servizi a valore aggiunto tra cui una rete di tecnici o una rete di notai convenzionati.

Il portale, controllato da abilio, la società di illimity specializzata nell’intermediazione digitale, contribuirà sia a potenziare ulteriormente la componente tech del portafoglio di attività del gruppo, sia a raggiungere gli obiettivi del piano strategico 2021-25 (ricavi attesi superiori a 60 milioni di euro entro il 2025).