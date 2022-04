Previdenza complementare anche per forze armate e polizia

Dopo anni di attesa è nato finalmente il primo fondo pensione complementare per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il fondo pensione è stato costituito per atto pubblico, a Roma, e prenderà il nome di Fondo pensione Pre.Si.Di (acronimo di previdenza, sicurezza e difesa).

L'iniziativa, nata dall’associazione "Verso fondo Pre.Si.Di. - Aps" con i sindacati aderenti cofondatori Sinag, Sim Gdf, Unarma, Silma, Silme, Cosp, Nsp, Ciisa e l'importante contributo fornito dalla pluriennale esperienza di Confael guidata da Domenico Marrella, si rivolge ad una platea di 520mila potenziali aderenti.

Il fondo Pre.Si.Di, nasce dall’esigenza di creare un fondo pensione complementare non solo per i militari, ma anche per altri lavoratori in regime di diritto pubblico, tra cui le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i vigili del fuoco e tutte le altre categorie (avvocatura, magistratura, etc).

L'associazione "Verso fondo Pre.Si.Di. - Aps", in collaborazione con numerosi sindacati di riferimento e il supporto di enti e associazioni del settore, ha definito l'accordo quadro il quale, oltre a rappresentare la fonte istitutiva, contiene le regole di funzionamento inserite nei documenti costitutivi del fondo.

Nei prossimi mesi il fondo chiederà l’operatività alla Commissione di vigilanza per i fondi pensione ( Covip). Una volta ottenuta, sarà possibile avviare la fase di raccolta delle contribuzioni e affidarle in gestione alle società di investimento.