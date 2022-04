Roberto Massarenti entra in Natixis CIB Italia

Natixis corporate & investment banking ha nominato Roberto Massarenti head of infrastructure finance and power & renewable industry, Italia, a partire dal 1 Aprile. Basato negli uffici di Milano di Natixis CIB, Roberto riporterà localmente a Guido Pescione, senior country manager Natixis CIB Italia, e funzionalmente ad Antoine Saint Olive, global head of infrastructure & energy finance.

Roberto Massarenti ha una vasta esperienza e un solido track record nel settore finanziario delle infrastrutture, dell'energia e delle rinnovabili. È stato uno dei fondatori di Hideal Partners, società di investimento e consulenza specializzata in infrastrutture e presente nei principali mercati europei, fornendo supporto tecnico e servizi di asset management ai proprietari di progetti di energia eolica e solare. Prima della sua esperienza in Hideal Partner, Roberto ha trascorso nove anni presso il team di Babcock & Brown european infrastructure and project finance e 5 anni in Techint Group.