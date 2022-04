Demis Todeschini, Franklin Templeton: “Largo agli etf per investire in Cina e nell’equity globale”

Riccardo Venturi della redazione di Investire durante la prima giornata di ConsulenTia 2022 ha chiesto a Demis Todeschini, Senior etf sales specialist di Franklin Templeton come utilizzare gli etf per investire sui mercati più importanti a cominciare dalla Cina.

“L’inizio d’anno è stato particolarmente difficoltoso per le azioni cinesi dati i ribassi toccati a seguito di un possibile supporto della Cina alla Russia. Le valutazioni delle aziende cinesi sono quindi particolarmente convenienti: parliamo di un price/earning inferiore a 12 volte gli utili. Un altro aspetto particolarmente interessante è dato dal possibile intervento della banca centrale del Paese a favore dell’economia. Si tratta dell’unica banca centrale che potrebbe adottare un quantitative easing monetario in un contesto globale di politiche restrittive da parte delle banche centrali.

La possibilità di investire dipende soprattutto dall’orizzonte de temporale degli investitori: gli etf in questo senso aiutano molto perché consentono di accedere a un mercato caratterizzato storicamente da limiti di accesso. Secondo noi è sempre preferibile un’esposizione broad su tutte le azioni cinesi per partecipare alla crescita del mercato. Per quanto riguarda invece il segmento dei dividenti globali, il nostro team ritiene sia da preferire l’equity all’obbligazionario proprio in considerazione delle politiche restrittive delle banche centrali a livello globale. Troviamo che in questo momento vi sia maggior potenziale nell’equity globale piuttosto che nell’obbligazionario globale. Considerando la situazione inflattiva che sta caratterizzando diversi Paesi può essere interessante adottare un approccio value come quello dell’investimento in società high dividend. In questo senso anche gli etf possono risultare molto efficienti per ottenere un’esposizione globale”.