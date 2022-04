Lo scorso mercoledì 30 marzo, in pieno orario scolastico, l’equivalente della terza ora di lezione, è andata in onda (in contemporanea e in diretta esclusiva per 30 licei di cinque regioni italiane - Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Molise - e per un totale di oltre 2500 studenti collegati) la seconda puntata del primo talk show di educazione finanziaria realizzato da Investire, la storica testata giornalistica del risparmio di Economy Group.



La seconda puntata di Investire sui Giovani, che è stata centrata sul tema “Conoscere i fondi – Guida agli strumenti di risparmio gestito” ed è stata realizzata in collaborazione con Banca Aletti, l’istituto di private banking e centro d’investimento del gruppo Banco Bpm e condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, ha avuto come ospiti Filippo Zafferoni, consulente e active advisory di Banca Aletti e Gianfranco Ursino, giornalista de il Sole 24 Ore e responsabile di Plus24. “Conoscere i fondi” sarà visibile per tutti in prima visione, oggi alle ore 12 (fino alle 12.45).