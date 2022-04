Azimut, a marzo 827 milioni di raccolta netta

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di marzo una raccolta netta positiva per 827 milioni di euro, raggiungendo così 1,7 miliardi di euro da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a 83,4 miliardi di euro, di cui 53,8 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite.

A commentare i risultati è Gabriele Blei, Ceo del Gruppo: “Siamo soddisfatti della raccolta netta di marzo, che segue l’andamento positivo dei mesi precedenti seppur impattata dal nostro disinvestimento di una parte degli investimenti nei fondi Azimut per finalizzare il ripagamento del bond da 350 milioni di euro alla fine del mese di marzo, e dal mutato e difficile contesto geopolitico. Il nostro percorso volto alla costruzione di valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders si riflette anche nella raccolta positiva sui private markets, grazie a un’offerta articolata e diversificata sulle diverse asset class che non ha eguali sul mercato italiano e che a fine marzo ammontano al 9% della componente gestita. Al dato trimestrale contribuiscono, inoltre, le attività estere i cui flussi si fanno sempre più consistenti".