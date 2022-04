Da Doorway quattro nuovi deal in raccolta

La piattaforma fintech Doorway, specializzata nel venture investing online per il mercato degli investitori professionali, qualificati e corporate, ha lanciato quattro nuove campagne di fundraising a favore delle startup Acbc, Smartpricing, lH1 e hlpy.

I progetti sono stati selezionati da Doorway attraverso un metodo che, oltre ad impiegare le best practice del venture capital, integra in modo sistemico l’analisi esg e i criteri di business.

“Le quattro start up”, commenta Antonella Grassigli, ceo di Doorwaay, "sono state scelte, come sempre, dopo un’accurata selezione sulla base di tre criteri fondamentali: innovatività dell’idea di business e sostenibilità del modello, garanzia del top management di portarla avanti, compliance ai criteri esg. Siamo, quindi felici, di presentarle oggi e siamo convinti che si apre per noi e per loro un periodo di soddisfazioni, certi che anche i nostri investitori sapranno apprezzare la qualità delle proposte”.

Acbc si prepara al secondo round di investimento su Doorway, dopo quello del 2020. Prima b-corp italiana del settore fashion, ha ideato e brevettato un proprio know-how in grado di produrre sneakers riducendo le emissioni Co2 del 50%. La società ha già avviato collaborazioni con importanti brand, come Chanel, Missoni, Armani, ecc., al fine di produrre e commercializzare in co- branding sneakers green.

lH1 - holding di partecipazioni del venture Studio Mamazen - aiuta le startup in fase pre-seed e seed a individuare correttamente le esigenze del mercato mentre Smartpricing utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per ottimizzare il prezzo e il tasso di occupazione nei piccoli e medi hotel.

Dal settore alberghiero all’automotive: la quarta start up, hlpy, offre un servizio b2b indipendente di digitalizzazione dell’assistenza stradale, per aziende assicurative, automotive e noleggio auto.