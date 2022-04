Fonseca, Lombard Odier IM: "La transizione ecologica nello scenario bellico"

La transizione energetica è in corso già da anni ma ci si chiede se gli attuali eventi bellici possano dare un’ulteriore spinta in questa direzione. A rispondere a Investire Giancarlo Fonseca head of distribution di Lombard Odier IM, in occasione di ConsulenTia 2022.

“Non ci piace l’idea pensare la guerra possa accelerare da una guerra. La transizione in realtà è già in corso dato che conosciamo da tempo i rischi derivanti dal climate change e dal depauperamento delle risorse naturali. Il tema della transizione sta andando avanti indipendentemente dagli eventi geopolitici. Il punto chiave è quello della diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia. Lo sviluppo delle rinnovabili va in questa direzione. I piani e i soldi ci sono già, ma ci sono progetti bloccati da vincoli burocratici. Il tema della diversificazione delle fonti energetiche sta diventando non solo un tema di protezione dal climate risk, ma anche un tema di sicurezza e di interesse nazionale. Gli investimenti sono destinati a crescere sempre di più ma occorre fare tanta ricerca. Fare ricerca e analisi ovviamente richiede metriche e analisi scientifiche. No abbiamo creato una divisione autonoma all’interno del nostro gruppo che fa riferimento alla capogruppo. Si occupa di stewardship in collaborazione con le aziende e viene supportata da una partnership con l’università di Oxford”.