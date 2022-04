L’intervento di Enasarco durante la terza giornata di ConsulenTia 22

Durante la terza giornata di ConsulenTia 2022, nel quale si è discusso del ruolo della consulenza finanziaria nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il presidente di Enasarco Alfonsino Mei ha dichiarato: "Il Pnrr è fondamentale per il rilancio del Paese. È necessario che tutte le forze economiche, private e pubbliche, scendano in campo. Enasarco, sin da subito, ha cercato un’interlocuzione con lo Stato ed abbiamo avanzato progetti importanti in termini di partenariato pubblico-privato. Mi auguro che il Governo lavori sulla defiscalizzazione, sull’asset allocation degli investimenti nell’economia reale e sulla concessione di ammortizzatori sociali”.

Rivolgendosi alla platea, Alfonsino Mei, ha reso noto che nell’ultimo consiglio di amministrazione Enasarco è stato approvato all’unanimità il nuovo piano di prestazioni assistenziali abolendo tutte le barriere Isee che erano previste, in maniera tale da poter garantire contributi a tutti gli iscritti.