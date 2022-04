Battistini, Allianz GI: “Strategie globali azionarie per investire in cybersecurity”

Recentemente il conflitto in Ucraina ha portato alla luce l’ampiezza delle minacce informatiche su scala globale. A sottolineare tuttavia come la cybersecurity costituisca già da tempo un tema su cui investire è Filippo Battistini, head of business development retail wholesale di Allianz GI, interpellato da Riccardo Venturi di Investire.

“Già la pandemia aveva portato alla ribalta il tema della sicurezza informatica per effetto di un maggior ricorso allo smartworking che ha moltiplicato le potenzialità di accesso ai malintenzionati. Oggi nel mondo i crimini in termini di cybersecurity producono un business pari a circa 6mila miliardi di dollari mentre gli investimenti per fronteggiarli sono a un livello di gran lunga inferiore. Basta questo dato per dimostrare che si tratta di un tema molto attuale su cui è necessario investire in maniera molto importante nel corso dei prossimi anni. Per questo riteniamo valga la pena di prendere in considerazione questo tema soprattutto con un’ottica di medio lungo periodo. Come Allianz Global Investors offriamo uno strumento che si chiama Allianz Cybersecurity: si tratta di una strategia azionaria globale che noi raccomandiamo per posizionarsi su questo tema.”