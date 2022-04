Camisa, Schroders: “Strategie flessibili e prodotti sostenibili per affrontare la volatilità”

Le nuove strategie flessibili bilanciate permettono di investire in trend di lungo periodo non solo sulla parte azionaria ma anche su quella obbligazionaria. La testimonianza di Giacomo Camisa, sales director - intermediary, Schroders raccolta da Riccardo Venturi di Investire a ConsulenTia 2022.

“Sono investimenti che nel lungo periodo possono dare grandi opportunità di performance. Pensiamo ai temi digitali, alla transizione energetica, al climate change oppure anche investimenti legati al "food & water", e quindi all’alimentazione, o all’industria 4.0. In un mondo che cambia anche molto rapidamente crediamo che investire in temi di lungo periodo in società esg e quindi sostenibili sia il metodo migliore per puntare alla crescita dei risparmio. Per affrontare i mercati attuali possono essere utilizzate strategie flessibili. Per intercettare i trend di lungo periodo il primo approccio può essere quello del piano di accumulo, che rappresenta un modo flessibile per investire sull’azionario. Possono fornire un contributo importante anche le nuove strategie flessibili bilanciate che permettono di investire in trend di lungo periodo non solo sulla parte azionaria ma anche su quella obbligazionaria, dai green bond ai social impact bond, strumenti che hanno marcate caratteristiche di sostenibilità".