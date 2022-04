Coletto, Pictet am: “ Attraversare la nebbia del presente con i megatrend”

L’invito, rivolto ai consulenti e agli investitori da Christian Coletto, sales director di Pictet am, è quello di restare agganciati a tematiche di lungo termine.

“In momenti come questo, in cui ci sembra di essere avvolti nella nebbia, occorre trovare dei punti fermi. Noi troviamo delle certezze nelle tematiche di medio e lungo termine", spiega Coletto a Riccardo Venturi di Investire. "Le soluzioni che vediamo in questo contesto si rifanno ai megatrend che abbiamo già individuato, come ad esempio la transizione energetica, la sicurezza informatica e digitale e la robotica. Questi temi vanno poi bilanciati con gli spunti di breve termine e con strumenti caratterizzati da un approccio difensivo. Noi lo abbiamo implementato attraverso “Mago”, il nostro multiasset difensivo. Occorre considerare anche strumenti che aiutano a gestire la volatilità del portafoglio e aggiungono decorrelazione. Un mix che prende spunto dal presente ma guarda avanti verso un cambio di regime delle politiche monetarie”.