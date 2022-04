De Mare, Alliance Bernstein: “Nonostante i mercati agitati, è importante mantenere la coerenza delle scelte”

L’edizione di ConsulenTia22 si svolge in un contesto di mercato difficile. Come supportare i consulenti che si trovano a dover rassicurare i clienti? Riccardo Venturi di Investire lo ha chiesto a Giovanni De Mare, country head di Alliance Bernstein: “Il suggerimento è quello di non cambiare la direzione degli investimenti decisa insieme al cliente sugli orizzonti temporali di investimento. Banalmente se abbiamo deciso di avere una certa percentuale di equity in portafoglio, cerchiamo di mantenerla: le turbolenze di mercato potrebbero infatti spingere le persone a ridurre l’esposizione nell’equity per via di questa volatilità che si trasferisce nei portafogli. Il concetto è quello di mantenere la coerenza e il peso dell’equity ricorrendo a strategie che si adattano perfettamente a navigare questi mercati turbolenti. Noi lo facciamo con strategie azionarie long/short”.