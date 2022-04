Domenichini, T. Rowe Price: “ La comunicazione digitale è un fattore strategico”

Federico Domenichini, head of advisory Italia, di T. Rowe Price, intervistato da Riccardo Venturi di Investire in occasione di ConsulenTia 2022, si è soffermato sul tema del passaggio generazionale della ricchezza e di quanto la modalità di comunicazione digitale debba essere integrata nella relazione tra cliente e consulente.

“Circa il 50% degli eredi cambia intermediario nel momento in cui c’è un passaggio generazionale. Perché questo avviene? Perché spesso gli eredi hanno logiche, abitudini e comportamenti diversi rispetto alla persona che ha lasciato il patrimonio in eredità. Il consulente deve adattarsi alle caratteristiche del cliente. La generazione X e i millennials sono ad esempio molto più digitali rispetto ai baby boomers. Il consulente finanziario deve comprendere questo cambiamento e adattare il suo approccio. Si tratta di un passaggio cruciale per il mondo della consulenza. Il rapporto tra cliente e consulente è connesso al tema strategico della comunicazione. Con la pandemia abbiamo incrementato l’uso degli strumenti digitali di comunicazione. Il consulente che non si è organizzato anche attraverso forme di comunicazione digitale dimostra di non avere un piano strategico di lungo periodo”.