Favero, Blackrock: “Il tema del clean energy conquista spazi”

In occasione di ConsulenTia2022, Andrea Favero, head of digital distribution di Blackrock, ha descritto a Riccardo Venturi d Investire quali sono i trend che stanno interessando il settore degli etf che investono su temi legati sostenibilità.

“L’anno scorso abbiamo raggiunto in Europa oltre la metà della raccolta complessiva su questa tipologia di strumenti. Anche quest’anno resta elevata l’attenzione per i temi esg ma si sta verificando uno spostamento da strumenti sostenibili più tradizionali verso prodotti che danno maggior spazio al tema del clima e ali obiettivi di decarbonizzazione dell’economia nel medio lungo termine. La situazione contingente, causata dal conflitto in Ucraina, ha convogliato l’attenzione su alcuni dei temi che erano già stati individuati come sfide di lungo periodo e che si confermano tali.

Tra questi si conferma centrale il tema del clean energy. Sul nostro prodotto abbiamo visto triplicare i flussi perché è legato alla sfida estremamente attuale della diversificazione delle fonti energetiche. Un altro tema, strettamente connesso alla crescita della popolazione mondiale, è quello della necessità di investire sul settore agricolo. In questo caso la sfida di lungo termine ha a che fare col cambiamento dei consumi e con l'importanza di avere strumenti più efficienti per l'agricoltura. Un altro tema è quello della sicurezza digitale, sicuramente già presente nelle asset allocation, ma diventato ancora più importante in tempi recenti a causa dell’incremento degli investimenti di molte aziende.