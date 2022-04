Fumo, CNP Vita Italia: “L’Italia è un mercato per noi cruciale”

Paolo Fumo, direttore commerciale Cnp Vita Italia racconta a Sergio Luciano, direttore di Investire, come e perché il colosso francese, durante la pandemia, un momento in cui non era facile investire nel settore assicurativo, abbia deciso di rilevare le attività del ramo Vita di Aviva.

“Questa scelta ci ha permesso di diventare il quinto gruppo assicurativo in Italia. Crediamo nel mercato italiano e intendiamo svilupparlo ulteriormente. Cnp è il secondo gruppo in Francia per la tutela della persona e crediamo nelle potenzialità di questo nuovo mercato. Noi intendiamo fornire rassicurazioni al cliente e rendere nel contempo produttivi i suoi risparmi. In questo momento di incertezza i clienti italiani lasciano la ricchezza sul conto corrente. L'inflazione rischia però di depauperare il valore della ricchezza. Come assicuratori cercheremo di aiutare i clienti italiani a trovare il giusto equilibrio e a investire in maniera corretta. In Italia perseguiremo due tipi di modelli distributivi: seguiremo le grandi reti distributive bancarie, come stiamo già facendo, e staremo vicino ai consulenti finanziari. Per questo è importante per noi essere qui oggi a questo evento. Intendiamo ascoltare coloro che poi staranno nel concreto vicino al cliente per fornire loro tutte le risposte necessarie”.