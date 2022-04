Galliano, Natixis Im: “La sostenibilità come trend di lungo periodo”

Investire incontra Barbara Galliano, deputy country head Italy di Natixis Im, per fare il punto sulla consapevolezza esistente tra gli investitori sul tema della sostenibilità.

“Già nello scenario pandemico abbiamo visto come la sostenibilità non sia più una moda, ma una realtà che deve essere intrinseca ad ogni scelta di investimento per quanto riguarda la componente relativa ai rischi extrafinanziari. Si tratta di un tema pervasivo e di lungo periodo. A prescindere dalla pandemia e dalle tensioni di oggi, sicuramente questo tema, che era già in nuce, si è sviluppato poi dal 2015 attraverso l’identificazione di sfide globali. In Europa però abbiamo già un quadro di riferimento che è il European Green Deal e i Pnnr nazionali che sono focalizzati su un piano di crescita sostenibile e inclusiva e sull’indipendenza energetica. La finanza trova in questo scenario un incentivo a conseguire l’obiettivo di indirizzare capitali laddove in Europa ne avremo più bisogno”.