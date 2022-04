Gatti, Anima: “La riflessione sugli esg entra in una fase più matura”

Nonostante il contesto difficile, è possibile individuare dei segnali positivi sul mercato ? Sì, secondo Davide Gatti, responsabile divisione retail e private di Anima, interpellato da Riccardo Venturi della redazione di Investire.

“Il mercato vede segnali positivi su più fronti. Il 2021 è stato un anno molto buono in termini di raccolta e lo confermano anche i dati relativi ai primi tre mesi dell’anno. Nonostante lo tensioni geopolitiche in corso non c’è stato ad esempio il temuto flusso in uscita ma una certa stabilità. I consulenti hanno sicuramente fatto un eccellente lavoro e i risparmiatori sembrano essere più maturi. Anche il fronte esg, che ha registrato una buona raccolta, sta registrando una certa maturità. Questo porta anche a nuove riflessioni circa il modo più o meno rigoroso con cui si stanno applicando i criteri esg. Anche il conflitto in Ucraina pone nuovi interrogativi anche in termini di visione del mondo. Il settore della difesa, ad esempio, è dentro o fuori i criteri esg? Il trend della sostenibilità durerà ancora perché è un modello positivo, ma certamente ci saranno dei distinguo: ci saranno aziende più o meno virtuose nell’applicare questi criteri e inizieremo a vedere anche delle differenze nelle performance dei prodotti”.