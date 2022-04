Monastero, Jupiter: " E' il momento di difendere il portafoglio usando asset class nativamente diversificate"

Tra i suggerimenti per difendere il portafoglio dalle "intemperie" dei mercati, emersi durante ConsulenTia 2022, vi sono quelli di Marco Monastero, head of retail sales Italia di Jupiter raccolti da Riccardo Venturi di Investire.

"In questo momento sul mercato ci sono diversi elementi di carattere endogeno ed esogeno che obbligano a ripensare la composizione del portafoglio. Quando parliamo di fattori di tipo endogeno ci riferiamo all’inflazione che sta continuando a salire e a durare molto più di quanto inizialmente previsto. Per quanto riguarda i fattori esogeni ci riferiamo invece alla guerra in Ucraina sta avendo un impatto molto violento sui mercati. In questa fase occorre cercare di inserire all’interno del portafoglio delle asset class nativamente diversificate per fare in modo che il portafoglio ottenga delle convessità e quindi riesca a partecipare agli storni in modo inferiore rispetto ai rimbalzi di mercato. Sul piano delle strategie secondo noi in questo momento ha una grande valenza il ricorso agli investimenti sostenibili e ai metalli monetari, oro e argento, perché storicamente fungono da riserva di valore e proteggono dagli effetti violenti dell’inflazione sul potere d’acquisto”.