Pietanesi, Eurovita: “Gestire le oscillazioni di breve con le gestioni separate”

Cosa stanno facendo i consulenti per affrontare questo forte momento di volatilità dei mercati? A livello di piattaforma finanziaria, quali trend di raccolta reti state registrando? Lo ha chiesto Riccardo Venturi a Gianluca Pietanesi, responsabile consulenti e private Eurovita.

“In questo momento la volatilità sta interessando sia l’azionario, che l’obbligazionario ed è questo il vero problema. In questo contesto avere la possibilità di sostituire l’obbligazionario con la gestione separata che è qualcosa di stabile e decorrelato offre la possibilità ai consulenti di sfruttare il rendimento azionario garantendo maggior stabilità e un maggior controllo del drawdown; in questo modo si riesce a gestire le oscillazione di breve termine avvicinandosi al profilo di rischio tipico dell’investitore italiano. I trend degli ultimi anni vedono anche il successo della gestione passiva che consente di abbassare il costo senza far perdere reddittività al consulente e il trend dei fondi specializzati che aiutano il cliente a legarsi a un obiettivo di lungo termine”.