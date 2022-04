Sandrin, Lgim: “Tanti motivi per guardare all’idrogeno verde”

Uno dei temi più dibattuti nel corso dell’edizione di ConsulenTia di quest’anno è stato quello della transizione energetica. A descrivere una delle componenti chiave, costituita dalle tecnologie legate all’idrogeno verde, è Giancarlo Sandrin, country head Italia di Lgim in questa intervistata curata da Riccardo Venturi di Investire.

“La direzione presa è quella di andare a utilizzare sempre più le energie rinnovabili. Ed è questo elemento il driver di crescita dell’idrogeno. Il tema è quello relativo alle batterie, che da un lato vengono usate per le auto e dall’altro per accumulare energie prodotta dagli impianti. Al crescere degli impianti, sia in termini di numero che di capacità, cresce quella che viene definita come la capacità in eccesso di corrente elettrica, che non può più essere conservata con queste batterie o essere ridistribuita nella rete. A questo punto entra in gioco l’idrogeno perché si è visto che è più efficiente trasformare questa energia elettrica in idrogeno verde che può essere utilizzato già oggi nell’industria metallurgica e in quella dei fertilizzanti e in futuro per la mobilità”.