Sperb, Flossbach Von Storch: “Contro l’inflazione investire in beni reali”

Come investire in uno scenario caratterizzato da un’elevata inflazione? Riccardo Venturi di Investire ne parla con Walter Sperb, capital market strategist di Flossbach Von Storch.

“L’inflazione sta salendo molto più in America che in Europa. Questa situazione sta rendendo i tassi reali molto negativi e occorre difendere i risparmi che possono perdere il loro valore. Il nostro consiglio per proteggerli è quello di investire in beni reali tra cui azioni di ottima qualità. Occorre in particolare scegliere società con modelli in grado di trasferire l’inflazione al consumatore. Il suggerimento è di considerare aziende che hanno modelli simili a quello di Microsoft: difficilmente ad esempio si rinuncerà al pacchetto software di Office anche in caso di un aumento del costo . Consigliamo poi di detenere un 10% in oro. Per quanto riguarda invece il futuro, la Bce prevede per l’anno prossimo un’inflazione dell’1.9% ma già adesso siamo sopra il 5 per cento. La Bce inoltre sta vivendo grande dilemma: tanti Paesi in Europa sono indebitati e aumentare i tassi significherebbe incrementare il costo del loro finanziamento”.