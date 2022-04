Fattore , Allianz GI: “Goal based investing, il metodo che aiuta i cf a realizzare i sogni dei clienti”

Lavinia Fattore, head of marketing & communications di Allianz Global Investors, è stata intervistata da Sergio Luciano, direttore di Investire, nel corso di ConsulenTia 22, è si è soffermato sulla tavola rortonda organizzata dal big dell’asset management e dedicata ai temi dell’educazione finanziaria.

“Abbiamo creato dei contenuti, nell’ambito di un percorso educativo, non solo rivolti ai consulenti finanziari ma anche agli investitori finali e lo abbiamo fatto in maniera simpatica coinvolgendo un comico, Diego Parasole, collaborando anche con la responsabile dell’educazione finanziaria di Alma Foti (che di Anasf è anche vicepresidente, ndr) e con Luciano Scirè”, spiega la Fattore. “Quindi abbiamo creato una tavola rotonda giocando sulla comicità come mezzo di comunicazione che abbassa le difese e rende le persone più disponibili all’ascolto. Questo era l’obiettivo di “Sogni nel cassetto e di non farsi male schiacciandosi le dita? Era di offrire un metodo di lavoro ai consulenti finanziari che portare a definire con i propri clienti degli obiettivi che sono legati ai valori e ai sogni. Abbiamo presentato un progetto che prevede dieci pillole video che va a toccare quelli che sono gli obiettivi di questo metodo di lavoro, denominato, goal based investing, e lo abbiamo fatto con l’aiuto di un comico proprio per rendere coinvolgente il messaggio”