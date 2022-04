Galli, Axa Im: “La sostenibilità bilanciata è la nuova sfida”

La transizione energetica solleva nuove sfide tra cui quella della sostenibilità “bilanciata”. Riccardo Venturi di Investire ha chiesto come si arriva a questa nuova accezione del termine a Fabiano Galli senior sales manager di Axa Investment Managers.

“Come gruppo Axa abbiamo da tempo individuato l’obiettivo di contribuire. attraverso la gestione dei nostri portafogli finanziari. al mantenimento dell’aumento temperatura media globale entro il grado e mezzo. La transizione che ha dei costi che vanno gestiti. Da qui prende le mosse il tema della sostenibilità bilanciata. Il costo è evidente e sotto gli occhi di tutti. In questo momento è il costo della transizione energetica e lo scenario inflattivo che stiamo vivendo è anche collegato a questa transizione. Stiamo parlando di un passaggio indispensabile che va gestito in maniera equilibrata dai governi e da tutti gli attori coinvolti. Lo scenario geopolitico ha accentuato il ritmo della transizione e aumentato la consapevolezza della sua necessità. Resta il fatto che ci sono dei costi e occorre farsene carico su scala globale e non solo a livello europeo”.