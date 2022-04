Proli, Amundi: “I vantaggi dell’idrogeno verde per l’economia ne fanno un megatrend”

Tra gli investimenti sostenibili, e in particolare all’interno del trend che fa capo alla transizione energetica, qual è il peso del tema legato alla produzione di idrogeno verde? Quali potenzialità sono insite per l’investitore? La testimonianza, raccolta da Riccardo Venturi di Investire, di Paolo Proli, head of retail division and executive board member di Amundi sgr.

“L’energia basata sul carbone fossile ha dimostrato di avere un costo elevato in termini di emissioni di Co2. Ma l’idrogeno in quanto tale non è disponibile in forma libera sul pianeta perché si tratta di una molecola che è sempre combinata con un’altra, ad esempio lo troviamo con l’ossigeno per formare l’acqua. Quando parliamo di idrogeno verde come tema di investimento non ci riferiamo solo all’aspetto della produzione, che deve basarsi sul ricorso a fonti rinnovabili e non più a fonti fossili, ma anche al suo stoccaggio prima e alla sua distribuzione poi. Oggi sul totale di idrogeno prodotto, solo il 5% è verde. Il tema dell’idrogeno verde si porta dietro numerosi spunti tra cui la questione dello stoccaggio e della distribuzione. Occorre investire su tecnologie che permettono di ottenere nuove traiettorie di distribuzione perché a utilizzarlo sempre più saranno le imprese, i riscaldamenti e i mezzi di trasporto. L’idrogeno è il vettore fondamentale per ottenere un combustibile a basso impatto, facilmente stoccabile nei serbatoi rispetto all’energia elettrica. Il nostro obiettivo con i fondi a gestione attiva dedicati al tema, e che stiamo lanciando adesso in Europa, è quello di aiutare il capitale privato a posizionarsi su un megatrend molto importante per il futuro del nostro pianeta”.