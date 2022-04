Mediolanum, il gestito cresce del 21 per cento

Per Banca Mediolanum flussi di raccolta robusti, destinati in prevalenza alla componente gestita.

La banca guidata da Massimo Doris nel mese di marzo 2022 ha realizzato volumi commerciali totali pari a 1,27 miliardi di euro di cui: 900 milioni di raccolta netta totale, per un totale di 2,38 miliardi da inizio anno (con un incremento del 9% rispetto al primo trimestre 2021). Nel gestito la raccolta netta è pari a 609 milioni, per un totale di 1,67 miliardi da inizio anno con un incremento del 21 per cento.

I nuovi finanziamenti erogati sono stati pari a 349 milioni, per un totale di 894 milioni da inizio anno (+5%).

I premi polizze protezione sono pari a 17 milioni per un totale di 41 milioni da inizio anno (+17%).

“Il ritmo sostenuto dei nostri volumi commerciali prosegue anche a marzo nonostante le incertezze legate al complesso contesto geopolitico”, commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. “In linea con febbraio i dati evidenziano flussi di raccolta robusti e destinati in prevalenza alla componente gestita, pari a 609 milioni, a cui si aggiungono circa 160 milioni raccolti nel mese nel servizio Double Chance, quindi pronti a passare da risparmio amministrato a gestito nei prossimi mesi. Questi risultati sono espressione del valore aggiunto che offriamo alla nostra clientela, in particolare nei momenti di alta volatilità: è in queste circostanze che si creano le grandi occasioni per investire e Banca Mediolanum, ancora una volta, si distingue per la sua capacità di guidare i clienti in tale direzione. Sono davvero soddisfatto di chiudere il primo trimestre di quest’anno con tutti i nostri driver di crescita”.