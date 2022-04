Oltre il carbonio, Ninety One mette sotto la lente la cultura aziendale

Ninety One innova il settore degli investimenti sostenibili con il lancio della strategia Global Sustainable Equity. Questo strumento, gestito da Stephanie Niven, è una soluzione azionaria globale concentrata, attiva, e con un orizzonte di lungo termine, focalizzata sui campioni della sostenibilità.

Integrerà la gamma competenze sostenibili di Ninety One che comprende le strategie Global Environment, UK Sustainable Equity e Global Multi Asset Sustainable Growth.

La strategia, disponibile anche per il mercato italiano, investe con l’obiettivo di favorire la transizione verso un futuro più sostenibile. A essere considerate non sono solo le esternalità del carbonio, ma anche quelle più ampie che hanno un impatto sui dipendenti di un'azienda, sulla società in generale e sul mondo naturale.

Stephanie Niven, Portfolio Manager, Global Sustainable Equity di Ninety One, ha spiegato il perché: "Riteniamo che a livello globale la misura del successo si stia spostando da un gioco a somma zero - in cui il valore per gli azionisti è massimizzato a spese di altri stakeholder – a un concetto per il quale considerare più stakeholder nelle decisioni di business crea maggior valore per tutti”.

Oltre a valutare gli impatti causati dalle attività di business, il team incorpora una valutazione della cultura aziendale per individuare quelle società che conducono le loro attività con un’ottica di lungo termine .