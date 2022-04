Alantra punta a crescere nel mercato italiano

Alantra, che ha già al suo attivo oltre 550 professionisti in Europa, Usa, America Latina, Middle East e Asia, punta a crescere nel private debt anche in Italia.

La società indipendente di investment banking e asset management globale e rivolta al mid market, intende portare l’attività di alternative asset management nel mercato italiano con la nomina di Alberto Pierotti come managing director nei fondi di private debt.

Con questa nomina, Alantra Private Debt, uno dei principali fornitori di credito alternativo per aziende di medie dimensioni in Spagna, raggiunge una tappa significativa nella sua strategia di internazionalizzazione e crescita in nuovi mercati europei.

Alantra, che favorirà l’adozione di strategie esg, investirà in Italia dagli uffici di Milano, fornendo strumenti di debito senior e subordinati a lungo termine e flessibili da 10 milioni di euro a 30 milioni di euro volti a sostenere le medie imprese in tutti i settori, compreso l’immobiliare commerciale.

L’esperienza più recente di Alberto Pierotti include Seaport Global e Avenue Capital, dove ha trascorso 11 anni come managing director nel team europeo, concentrandosi sul public e private credit in diversi settori e giurisdizioni dell'Europa occidentale.

"Alantra continua a investire nella sua divisione di alternative asset management attirando professionisti di grande talento come parte del suo obiettivo di sviluppare un’offerta di servizi completa. L’Italia diventa un mercato strategico fondamentale per la nostra espansione al di fuori della regione iberica", ha detto Luis Felipe Castellanos, managing partner di Alantra Private Debt.

Nel private debt, Alantra gestisce oltre 820 milioni di euro di assets under management sia con le attività di investimento diretto, sia attraverso partecipazioni strategiche.