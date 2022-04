 Investire sui Giovani, domani la puntata sulla Moneta in diretta dalle 10 per 2500 studenti liceali

Domani alle 10 torna l’appuntamento con “Investire sui giovani”. Il primo talk show di educazione finanziaria che si svolge in pieno orario scolastico, nella terza ora di lezione, andrà in onda in in diretta esclusiva per 30 licei di cinque regioni italiane - Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Molise - e per un totale di oltre 2500 studenti collegati. Ricordiamo che il talk show di educazione finanziaria è realizzato da Investire, la storica testata giornalistica del risparmio di Economy Group.



La terza puntata di Investire sui Giovani, sarà incentrata sul tema della Moneta: “Dalle lire all’euro, fino alle monete digitali e alle cripto-valute”. Parteciperanno in veste di ospiti: Stefano Cioffi, responsabile servizi digitali e open banking di Banco Bpm; Morya Longo, giornalista de Il Sole 24 Ore; Daniele Bernardi, autore del libro “Investire in Crypto assets consapevolmente”. Condurrà la puntata il caporedattore di Investire Marco Muffato.



I temi che saranno trattati: dalla lira all’euro, perché? Quali sono stati i vantaggi (e gli svantaggi) dell’introduzione della moneta unica europea; La rivoluzione digitale e le conseguenze nelle monete, nei sistemi di pagamento, nelle professioni legate alla finanza digitale. Infine ci saranno cenni sulle cripotovalute e sugli stablecoin, e si cercherà di chiarire agli studenti il ruolo della Blockchain.