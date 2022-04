Kairos rafforza il top management con l’ingresso di Maurilio Maria Pace

Kairos Partners annuncia l’ingresso di Maurilio Maria Pace che in qualità di direttore generale riporterà all’amministratore delegato Alberto Castelli affiancandolo nella definizione delle strategie di sviluppo del business.

Pace entrerà inoltre nel consiglio d’amministrazione della sgr come consigliere delegato all’area commerciale.

La sua nomina sancisce il completamento della fase di riorganizzazione dell’intera struttura che punta a rendere più efficiente le attività delle diverse funzioni operative. In particolare Pace assume la responsabilità dell’intera direzione commerciale che comprende oggi le unità “marketing e comunicazione” e “sviluppo prodotti”. L’obiettivo di tale nuovo assetto è una gestione più sinergica delle strategie e delle attività di sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti prestati dalla sgr.

Maurilio Maria Pace, laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, dal 1996 al 2013 ha lavorato in Jp Morgan dove, entrato come trader, ha intrapreso la carriera commerciale culminata nel ruolo di head of rates sales per il mercato Europa, Medio Oriente ed Africa. Successivamente ha scelto di seguire un percorso imprenditoriale al di fuori del mondo della finanza.