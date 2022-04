Sfdr, definito lo standard per divulgare le informazioni

Nuovi passi avanti nelle regole che disciplinano l’attuazione dell'Sfdr, che stabilisce obblighi d'informativa sulla sostenibilità per i produttori di prodotti finanziari e per i consulenti finanziari nei confronti degli investitori finali.

Lo scorso 6 aprile la Commissione Ue ha adottato con un proprio Regolamento delegato lo standard tecnico che deve essere utilizzato dagli operatori dei mercati finanziari per divulgare le informazioni relative alla sostenibilità nel campo dei servizi finanziari in conformità alla Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR).

Il nuovo Regolamento delegato specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni da divulgare, per assicurarne la qualità e la comparabilità. In base alle nuove norme tecniche di regolamentazione i partecipanti ai mercati finanziari forniranno informazioni dettagliate su come affrontare e ridurre i possibili impatti negativi che i loro investimenti possono avere sull'ambiente e sulla società in generale.

I nuovi requisiti informativi permettono anche di valutare più compiutamente le performance di sostenibilità dei prodotti finanziari e – di conseguenza - rafforzare la protezione degli investitori e ridurre il greenwashing.

Le norme tecniche di regolamentazione saranno sottoposte al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio in modo da poter essere applicate dal 1° gennaio 2023.

La Commissione ha deciso di posticipare a tale data l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione per facilitare la corretta attuazione delle norme da parte dei fabbricanti di prodotti, dei consulenti finanziari e delle autorità di vigilanza.

A tal proposito, si segnala che le Autorità di vigilanza europee hanno pubblicato, in data 28 marzo 2022, un aggiornamento del supervisory statement sull'applicazione del Sfdr.