"Canalizzare il risparmio verso l’economia reale è una priorità"

Dalla Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First) Cisl, arriva l’invito a promuovere nuove forme di investimento nell’economia reale, caratterizzate dalla garanzia integrale del capitale investito e da limiti temporali per incentivare i risparmiatori.

“E’ il momento di pensare ad un Fondo di investimento nell’economia reale alimentato dal risparmio degli italiani e gestito con forme di partenariato pubblico – privato. Le banche conoscono l'economia dei territori e vanno coinvolte e incentivate sul piano fiscale ad adottare modelli di servizio coerenti con questo obiettivo, a cominciare da un modello di consulenza aperto, non limitato ad un numero ridotto di strumenti finanziari come avviene oggi. Anche i risparmiatori vanno incentivati: lo strumento giusto è la garanzia integrale del capitale investito, con limiti temporali e di ammontare definiti ex ante”.

Lo ha dichiarato il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani ieri nel corso della tavola rotonda “Futuro della finanza tra sostenibilità e digitalizzazione”, svoltasi nella seconda giornata del congresso del sindacato, con la partecipazione di Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

“Dopo la crisi pandemica l’economia italiana è tornata a correre, ma la ripresa rischia di essere affondata dagli effetti della guerra. Abbiamo bisogno di investimenti: quelli pubblici sono assicurati dai fondi del Next Generation Eu, dobbiamo mettere in moto anche quelli privati”, ha concluso Colombani. “C’è una sola strada: mobilitare il risparmio. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ammontava a fine 2020 a 4.800 miliardi di euro. Canalizzare una parte di queste risorse verso l’economia reale avrebbe effetti rilevanti sulla crescita. L’obiettivo della proposta è avviare la ricostruzione dell’architettura economica e sociale italiana seguendo l’approccio di ecologia integrale indicato da Papa Francesco nella Laudato sì”.