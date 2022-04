Generali Investments compra bond dalla Bei tramite la blockchain di Ethereum

Generali Investments e Generali Iard finalizzano la prima transazione di mercato del Gruppo Generali basata su blockchain

Generali Investments - attraverso Generali Insurance Asset Management, per conto della società francese Generali Iard - ha infatti acquistato sul mercato secondario security token del bond digitale emesso dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) nell’aprile 2021 (con Société Générale in qualità di joint lead manager). La transazione è stata effettuata tramite l’infrastruttura blockchain di Ethereum attraverso la soluzione offerta da Société Générale – Forge. Il volume della transazione è di 0,5 milioni di euro.

Si tratta della prima transazione realizzata sulla blockchain dal Gruppo Generali e tra le prime operazioni in Europa.

L’iniziativa riflette l’impegno di Generali Investments nell’adottare, in un ambiente di investimento reale e concreto, le nuove tecnologie emergenti come la blockchain e gli asset digitali, che hanno un enorme potenziale di trasformare radicalmente i processi di gestione del risparmio. Generali Investments, infatti, ritiene che la digitalizzazione del mercato dei capitali possa apportare significativi benefici nei prossimi anni, contribuendo ad una migliore trasparenza di mercato ed a processi di settlement molto più veloci.

Carlo Trabattoni, ceo Generali Asset & Wealth Management, ha commentato: “L’innovazione rappresenta un pilastro strategico per la crescita di Generali Investments, permettendoci di migliorare la relazione con i nostri clienti e di trasformare i nostri processi di business e le attività di investimento. Sperimentare nuove tecnologie come la blockchain è cruciale per maturare innovative conoscenze strategiche su come l’industria del risparmio gestito potrà sempre più beneficiare dalla rivoluzione tecnologica. Siamo entusiasti di essere tra i primi operatori europei in questo campo”.

Jean-Laurent Granier, ceo di Generali France, ha commentato: “Questa transazione fa parte del nostro percorso di innovazione. Come investitore istituzionale, vogliamo accelerare in questo campo sperimentando nuove tecnologie innovative, per prepararci a investire nel futuro in nuovi ecosistemi”.

Société Générale - Forge, il ramo di Société Générale che si occupa di Digital Assets, ad oggi è l’entità che ha effettuato il numero più alto di transazioni nel mondo reale (oltre 15), dimostrando che i security token basati su blockchain pubbliche stanno diventando sempre più diffusi. Riccardo Terzolo, head of global markets sales Italy presso Société Générale, ha commentato: “Siamo felici di aver accompagnato Generali in questa transazione. L’innovazione è al cuore della nostra strategia e la partnership con fintech orientate al cliente, e conformi con la regolamentazione, è un fattore chiave di successo nello sviluppo di mercati basati sul digitale, insieme allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per i nostri clienti”.