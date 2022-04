I premiati dei Diaman Awards 2022

Si è tenuta lo scorso 4 aprile, presso il Galzignano Terme Golf and Club Resort in provincia di Padova, la nona edizione dei Diaman Awards, l’unica manifestazione in Italia che da nove anni premia i gestori patrimoniali e i gestori dei fondi di fondi.

Per la seconda volta sono stati premiati i fondi che investono in crypto assets, dato il crescente interesse che questa asset class sta suscitando presso investitori istituzionali e retail.

A premiare i vincitori l’amministratore delegato di Diaman Partners, Daniele Bernardi coadiuvato dal professor Ruggero Bertelli che ha spiegato i criteri di selezione dei vincitori basato sul Diaman Ratio, l’indicatore statistico che ha contribuito a realizzare.

Oltre 150 i partecipanti alla serata provenienti da diverse nazioni europee quali UK, Francia, Germania, Svizzera ed ovviamente Italia.

